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Сжегшую паспорт блогершу суд отправил под домашний арест

Сжегшую паспорт блогершу Хоффманн суд отправил под домашний арест
Блогершу Евгению Хоффманн, задержанную после публикации видеозаписи с сожжением паспорта, суд в Брянске отправил под домашний арест. В ее деле появилась еще одна статья — о причинении вреда здоровью средней тяжести
Евгения Хоффманн
Евгения Хоффманн (Фото: Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области)

Суд в Брянске выбрал для блогерши Евгении Хоффманн из Москвы меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 февраля 2024 года. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

22-летнюю Хоффманн, которая сожгла под видеозапись собственный паспорт, обвинили по двум статьям Уголовного кодекса:

  • статья 112 — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений;
  • статья 329 — надругательство над Государственным гербом Российской Федерации.

По первой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы, по второй максимальным наказанием является до года лишения свободы.

В Брянске задержали блогершу, сжегшую российский паспорт
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Хоффманн задержали 1 января 2024 года и взяли под стражу до заседания суда. Поводом для следственных действий стал видеоролик, который распространился в Сети. В нем блогерша сожгла свой паспорт. Однако в телеграм-каналах была распространена информация, что блогерша сожгла документ в поддержку Украины. Хоффманн отрицала такой мотив, заявив, что в ее действиях не было никакого подтекста. Она объяснила также, что сожженный паспорт — старый и недействительный, а недавно она получила новый документ.

Следственный комитет сообщил, что паспорт Хоффманн сожгла рано утром 1 января 2024 года, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице 2-й Почепской в городе Брянске. В СК ее поступок расценили как «надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, изображенном на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения».

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«Указанные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан Российской Федерации», — отметила пресс-служба Следственного комитета.

В ноябре 2023 года в аэропорту Пулково задержали певца Эдуарда Шарлота, который опубликовал видео с сожжением своего российского паспорта. Певец во время записи находился за границей. Он также обратился к властям Украины и заявил, что выступает против военных действий. После задержания его арестовали по административной статье о хулиганстве. В МВД сообщали, что певцу вменяют также дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) и умышленную порчу документа, удостоверяющего личность (ст. 19.16 КоАП). Позднее в отношении Шарлота завели уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1) и похищении или повреждении документов (ст. 325).

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
суды домашний арест блогеры
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