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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин ответил на слова Зеленского об отсутствии побед у России

Пушилин назвал ложью слова Зеленского об отсутствии побед у России
Сюжет
Военная операция на Украине

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что тот не видит побед России в зоне боевых действий, являются ложью, заявил в интервью «РИА Новости» глава ДНР Денис Пушилин.

В конце декабря Зеленский дал интервью журналу Economist, в котором заявил, что не видит побед России на поле боя. Он также сказал, что под контроль России в 2023 году не перешло ни одного крупного города.

«Меньше всего хотелось бы комментировать человека, который выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь, откровенную ложь. Как, например, про то, что не был освобожден ни один крупный город», — ответил на эти слова Пушилин.

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В пример он привел взятие российскими войсками Артемовска (украинское название — Бахмут). «Да, Киев не удалось в этом году освободить, <...> но я вам скажу, что Артемовск, Соледар (это, конечно, поменьше населенный пункт) — сколько там было решено задач!» — добавил глава ДНР.

По данным Государственной службы статистики Украины, в Артемовске по состоянию на 1 января 2022 года проживали 71 тыс. человек, в Соледаре — 10,4 тыс. человек.

Российское Минобороны объявило о взятии под контроль Артемовска в мае 2023 года. Бои за город шли несколько месяцев. Ранее, в январе того же года, оборонное ведомство отчиталось о полном взятии Соледара.

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Президент России Владимир Путин называл победу России в военной операции на Украине неизбежной. Объявляя о начале боевых действий, президент называл их целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». В Кремле неоднократно подчеркивали, что все цели России будут достигнуты и что операция завершится, когда это произойдет.

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Денис Пушилин Владимир Зеленский Военная операция на Украине Украина
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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