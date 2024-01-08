Гладков назвал регионы, куда отправят школьников из Белгорода

Гладков: четыре региона согласились принять в лагеря школьников из Белгорода

Власти четырех регионов — Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей — согласились принять белгородских школьников в детские лагеря на фоне атак на Белгород и область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь», — рассказал Гладков, отметив, что в указанные регионы уже были отправлены специалисты, чтобы посмотреть места размещения детей.

Также около 300 жителей Белгорода сейчас находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе, добавил глава региона.

После начала Россией военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря 2023 года. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.

В качестве знака поддержки Белгородской области власти Санкт-Петербурга, Магадана, Вологды и Воронежской области отказались от проведения ряда новогодних мероприятий.

В начале января 2024 года атаки на Белгородскую область продолжились. Жителям Белгорода предложили эвакуироваться на окраину области — в Старый Оскол и Губкин. В ряде городов и районов области школьные каникулы продлили до 19 января. После этого власти региона по запросам родителей решили отправить детей на каникулы в другие российские регионы.