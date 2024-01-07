Гладков: школьников Белгорода будут отправлять на каникулы в другие регионы

Школьников из Белгорода на каникулы начнут отправлять в другие регионы

Общеобразовательное учреждение города Белгорода (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

В Белгороде по запросам родителей начнут формировать группы школьников для отправки на каникулы в другие российские регионы. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

️«Вчера на Почтовой ко мне подошла женщина, представилась и сказала, что она мама троих детей. Конечно, очень переживает, что с 9 января, когда все выйдут уже на работу, дети останутся в связи с продленными каникулами дома <...> Мое предложение: мы готовы собрать группы, сформировать наших детей из Белгорода, чтобы отправить их в загородные лагеря других регионов», — сообщил Гладков, напомнив, что детей из приграничных с Украиной территорий, в том числе из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области, вывозили летом.

Губернатор отметил, что в середине января начнет работать круглогодичный санаторий «Бригантина «Белогорье» в Республике Крым, который должны посетить 277 детей из Шебекинского округа. Гладков призвал родителей обращаться с соответствующим запросом в администрацию Белгорода, областное министерство образования, а также к директорам школ. По его словам, на основании этих запросов будут формироваться группы детей и организовываться их отправка к месту отдыха.

«Надеюсь, что наши дети отдохнут и наберутся сил, находясь в безопасности. Постараемся организовать и учебные процессы. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы помочь нашим детям», — заключил губернатор Белгородской области.

30 декабря центр Белгорода подвергся самому сильному обстрелу с начала военной операции на Украине. Жертвами атаки стали 29 человек, еще более ста получили ранения. В новогодние праздники обстрелы города продолжились, в результате чего были ранены еще несколько мирных жителей.

По состоянию на 4 января, 600 жителей города эвакуировали из-за проведения работ по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов. В целом всем белгородцам рекомендовано временное пребывание в отдаленных от границы Старом Осколе и Губкине.