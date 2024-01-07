Власти назвали число белгородцев, эвакуировавшихся в Старый Оскол

Свыше 100 белгородцев переехали в пункты временного размещения в Старом Осколе

Фото: Google Maps

Более 100 жителей Белгорода расположили в пунктах временного размещения в Старом Осколе. Об этом сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков.

«Больше ста человек расположили в наших пунктах временного размещения граждан <...> Номера теплые и безопасные, условия комфортабельные», — отметил он.

Семьям выдали продовольственные наборы, провели анкетирование, организовали трехразовое питание и предоставили возможность обратиться за медицинской помощью.

Белгородцам рекомендовали временное пребывание в отдаленных от границы с Украиной Старом Осколе и Губкине, расположенных на окраине области, 5 января. О желании эвакуироваться из областного центра местные жители должны сообщать властям.

Глава Воронежской области Александр Гусев предложил жителям Белгорода воспользоваться пунктами временного размещения региона. По его словам, 4 января в них разместили уже несколько семей.

Центр Белгорода 30 декабря подвергся самому сильному обстрелу с начала спецоперации на Украине. В результате атаки погибли 29 человек, еще более ста получили ранения. В новогодние праздники обстрелы города продолжились, в результате чего были ранены еще несколько мирных жителей. К 4 января 600 жителей города эвакуировали из-за проведения работ по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что школьников во время каникул по запросу родителей будут отправлять в другие российские регионы.