Власти назвали число белгородцев, эвакуировавшихся в Старый Оскол
Более 100 жителей Белгорода расположили в пунктах временного размещения в Старом Осколе. Об этом сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков.
«Больше ста человек расположили в наших пунктах временного размещения граждан <...> Номера теплые и безопасные, условия комфортабельные», — отметил он.
Семьям выдали продовольственные наборы, провели анкетирование, организовали трехразовое питание и предоставили возможность обратиться за медицинской помощью.
Белгородцам рекомендовали временное пребывание в отдаленных от границы с Украиной Старом Осколе и Губкине, расположенных на окраине области, 5 января. О желании эвакуироваться из областного центра местные жители должны сообщать властям.
Глава Воронежской области Александр Гусев предложил жителям Белгорода воспользоваться пунктами временного размещения региона. По его словам, 4 января в них разместили уже несколько семей.
Центр Белгорода 30 декабря подвергся самому сильному обстрелу с начала спецоперации на Украине. В результате атаки погибли 29 человек, еще более ста получили ранения. В новогодние праздники обстрелы города продолжились, в результате чего были ранены еще несколько мирных жителей. К 4 января 600 жителей города эвакуировали из-за проведения работ по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов.
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