Эксперты оценили долю вернувшихся в Россию релокантов

Каждый четвертый релокант, поменявший место жительства на другую страну в 2022 году, снова указал Россию, заметили в HeadHunter. Специалисты, занимающиеся вопросами ВНЖ, по итогам опроса оценили долю вернувшихся в 40%

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В Россию вернулись 26% релокантов, следует из результатов анализа резюме, проведенного рекрутинговой компанией HeadHunter, пишут «Известия». Это доля соискателей, которые сменили в течение 2022 года регион с России на другую страну и снова поставили в качестве страны проживания Россию.

В компании «Финион», специализирующейся на помощи в оформлении видов на жительство за рубежом, подсчитали, что вернулись до 40% релокантов. Такой результат там получили по итогам опроса 2,7 тыс. действующих и потенциальных клиентов организации, которые заинтересовались миграционными услугами. В компании уточнили, что в целом за 2023 год спрос россиян на услуги оформления ВНЖ за рубежом упал в десятки раз.

Кроме того, в 2023 году россияне стали реже интересоваться покупкой зарубежной недвижимостью и оформлением видов на жительство и гражданства. За 11 месяцев таких заявок поступило на 24% меньше, чем за тот же период в 2022-м, указывали в Tranio.

Ученые Института Европейского университета (EUI) оценивают долю вернувшихся россиян в 15%. По их подсчетам, такая доля релокантов приехали в Россию надолго или временно, чтобы решить различные вопросы. Участвовавшие в исследовании института релоканты, как правило, имеют высшее образование, интересуются политикой и относятся к молодому поколению россиян. Эта миграция не стала экономической в обычном понимании этого слова, пояснила соавтор исследования Иветта Сергеева. С ее слов, уехавшие считались в России очень компетентными специалистами, а за границей некоторые из них теряют этот статус, их качество жизни снижается.

В прошлом году было два всплеска эмиграции из России — в феврале, после начала полномасштабных боев на Украине, и в сентябре — после объявления частичной мобилизации.



По данным Forbes, за две недели после начала мобилизации Россию покинули 600–700 тыс. человек, FT писала, что с 24 февраля уехали 800 тыс. россиян. Кремль с этими оценками не соглашался. «Точными цифрами не обладаю. Но, конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, как утверждается в этом сообщении», — рассказывал представитель президента Дмитрий Песков.

Помощник президента Максим Орешкин сообщал, что вернулась почти половина тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации. «Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», — говорил он.

Президент Владимир Путин не увидел в процессе релокации ничего плохого. «Я уверен, что этот процесс скорее позитивный, чем негативный. Потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — говорил он.