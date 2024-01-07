В Миссури пригрозили не допустить Байдена к участию в праймериз штата

Госсекретарь американского штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил не допустить президента США Джо Байдена к участию в праймериз на местном уровне, если Верховный суд США не восстановит экс-главу государства Дональда Трампа в праве баллотироваться на эту должность в штатах Колорадо и Мэн. Об этом от написал на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

«То, что произошло в Колорадо и Мэне, позорно и подрывает нашу республику. Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену», — заявил Эшкрофт.

Джей Эшкрофт — представитель Республиканской партии, как и Трамп.

Государственный секретарь — должностное лицо в большинстве американских штатов, назначаемое губернатором. Его обязанности различаются в зависимости от штата, однако во многих из них госсекретарь отвечает, в том числе за вопросы, связанные с проведением выборов. То же касается и Миссури.

Трампу запретили участвовать в праймериз, которые начнутся 5 марта, уже в двух штатах — Колорадо и Мэне. Верховный суд Колорадо огласил решение в конце декабря, позднее о таком же запрете объявила государственный секретарь Мэна Шенна Беллоуз.

Беллоуз и Верховный суд Колорадо сослались на 14-й поправку к Конституции США, третий раздел которой запрещает должностным лицам, дававшим клятву поддерживать Основной закон и участвовавшим в мятеже занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т.п. Против Трампа в США возбуждено несколько уголовных дел, одно из которых связано со штурмом Капитолия в январе 2021 года.

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Трамп обжаловал недопуск к праймериз в Мэне. Как отмечала The Washington Post, апелляция Трампа должна быть рассмотрена верховным судом штата до 17 января. После этого дело может быть передано в Высший суд штата Мэн либо в Верховный суд США. Жалобу на недопуск к праймериз в Колорадо Верховный суд США рассмотрит 8 февраля.