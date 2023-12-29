Второй штат отстранил Трампа от праймериз
Мэн стал вторым после Колорадо штатом США, в котором имя экс-президента Дональда Трампа запретили включать в бюллетени праймериз республиканцев, сообщает CNN.
Государственный секретарь штата Шенна Беллоуз объяснила свое решение 14-й поправкой к Конституции.
Согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции, должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию и участвовавшим в мятеже, после этого запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т.п.
«Я понимаю, что ни один госсекретарь [штата] никогда не лишал кандидата в президенты доступа к бюллетеням на основании третьего раздела 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — отметила Беллоуз.
Трамп обвиняется в попытке отмены итогов президентских выборов 2020 года и подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года.
Пресс-секретарь штаба бывшего американского лидера Стивен Чонг обвинил Беллоуз во вмешательстве в процесс выборов и пообещал подать жалобу в суд.
Материал дополняется
Откройте новые возможности в 2024 году
С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%
Взаимосвязи
Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса
Значимость цифровой трансформации
Видео
Цифровая трансформация в торговле
Видео
Цифровая трансформация в строительстве
Видео
Цифровые технологии в жилой недвижимости
Видео
Реклама, ПАО Сбербанк