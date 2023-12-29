Второй штат отстранил Трампа от праймериз

Мэн стал вторым после Колорадо штатом, отстранившим Трампа от праймериз

Экс-президент США Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Мэн стал вторым после Колорадо штатом США, в котором имя экс-президента Дональда Трампа запретили включать в бюллетени праймериз республиканцев, сообщает CNN.

Государственный секретарь штата Шенна Беллоуз объяснила свое решение 14-й поправкой к Конституции.

Согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции, должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию и участвовавшим в мятеже, после этого запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т.п.

«Я понимаю, что ни один госсекретарь [штата] никогда не лишал кандидата в президенты доступа к бюллетеням на основании третьего раздела 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — отметила Беллоуз.

Трамп обвиняется в попытке отмены итогов президентских выборов 2020 года и подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Пресс-секретарь штаба бывшего американского лидера Стивен Чонг обвинил Беллоуз во вмешательстве в процесс выборов и пообещал подать жалобу в суд.

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