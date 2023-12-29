 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Второй штат отстранил Трампа от праймериз

Мэн стал вторым после Колорадо штатом, отстранившим Трампа от праймериз
Экс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Мэн стал вторым после Колорадо штатом США, в котором имя экс-президента Дональда Трампа запретили включать в бюллетени праймериз республиканцев, сообщает CNN.

Государственный секретарь штата Шенна Беллоуз объяснила свое решение 14-й поправкой к Конституции.

Согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции, должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию и участвовавшим в мятеже, после этого запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т.п.

«Я понимаю, что ни один госсекретарь [штата] никогда не лишал кандидата в президенты доступа к бюллетеням на основании третьего раздела 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — отметила Беллоуз.

Трамп обвиняется в попытке отмены итогов президентских выборов 2020 года и подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Пресс-секретарь штаба бывшего американского лидера Стивен Чонг обвинил Беллоуз во вмешательстве в процесс выборов и пообещал подать жалобу в суд.

Материал дополняется

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Дональд Трамп праймериз

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
Герасимов наградил военных за взятие Марьинки Политика, 05:40
SpaceX сообщила о запуске ракеты с секретным шаттлом США Технологии и медиа, 05:05
Второй штат отстранил Трампа от праймериз Политика, 05:01
Посол в Аргентине заявил о несогласии Москвы с передачей вертолетов Киеву Политика, 04:14
WP сообщила о прохладном отношении Киева к последнему пакету помощи США Политика, 04:07
Минфин предложил принять спецперечень из 40 офшорных зон Финансы, 03:38
В отсеке шасси прилетевшего в Париж самолета обнаружили мужчину Общество, 02:47
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
США вывели корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря Политика, 02:43
Глава Генштаба Израиля не увидел злого умысла в гибели заложников Политика, 02:09
МИД Германии заявил о способности ЕС помогать Украине без Венгрии Политика, 01:27
Власти сообщили о повреждении многоэтажки в Одессе Политика, 01:24
Внучка основателя L’Oréal стала первой женщиной с состоянием $100 млрд Бизнес, 01:09
Минобороны Сирии сообщило об авиаударе со стороны Израиля Политика, 00:50
В Аргентине выявили западный лошадиный энцефалит у человека Общество, 00:45