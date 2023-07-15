Британия подготовила 18 тыс. украинских военных за год

С лета прошлого года программу военной подготовки, которую проводит Великобритания, окончили уже 18 тыс. украинских бойцов, сообщает британское Минобороны

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За время действия программы пехотной подготовки Interflex Великобритания подготовила уже 18 тыс. украинских военных, сообщило британское Минобороны в Twitter.

«Запущенный 26 июня 2022 года проект Op Interflex учит украинцев выживать и быть смертоносными в борьбе», — говорится в публикации.

Ведомство также опубликовало кадры подготовки. На видео показано, как военных учат вести бой как на открытом пространстве, так и в помещении.

Британия начала программу подготовки украинских военных в начале июля прошлого года. К ноябрю прошлого года ее окончили 7 тыс. военных. При премьере Борисе Джонсоне британские власти планировали тренировать до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца. Эту цифру в британском Минобороны назвали в начале апреля.

В феврале посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что украинские летчики также начали тренироваться на западных самолетах, которые Лондон пообещал передать Киеву. Ранее передать Украине боевые самолеты просил президент страны Владимир Зеленский, выступая перед представителями обеих палат британского парламента.

Россия критикует военную помощь Украине и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. По мнению Кремля, военная поддержка не поможет Киеву, а напряженность конфликта только возрастает.