Депутат Рады призвал Зеленского решить проблему на границе с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский должен взять под контроль проблему с польскими протестующими на границе, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Призываю господина президента Зеленского взять эту ситуацию под свой личный контроль и сделать все возможное в рамках своих полномочий для определения четкой, прагматичной и комплексной позиции Украины и украинцев», — написал депутат.

Кучеренко отметил, что проблему нельзя оценивать «односторонне и упрощенно-исключительно с позиции Украины», подчеркнув при этом, что «мир не украиноцентричен». Он призвал «понять подоплеку» сложившейся ситуации со стороны «стратегических партнеров-поляков и Польши». «Мы не можем сейчас воевать на несколько фронтов», — резюмировал депутат.

Польские водители фур начали блокировать ключевые погранпереходы в ноябре 2023 года, в результате чего оказались перекрыты три пункта. К концу месяца к ним присоединились местные фермеры, которые помогли с помощью тракторов заблокировать четвертый КПП «Шегини-Медика».

Протестующие требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала российской военной операции. Изменение правил, по их мнению, привело к тому, что услуги перевозчиков с Украины стали дешевле, и европейские коллеги на этом фоне столкнулись с проблемами.

Еврокомиссия и правительства Польши и Украины призывали протестующих пропустить грузовики, скопившиеся на границе, но демонстранты отказались идти на уступки. Зеленский говорил, что польской стороне «надо дать чуточку времени» и в украинско-польских отношениях «все потеплеет».