Зеленский обвинил Польшу в сложностях на украинской границе
На польско-украинской границе есть сложности из-за забастовки автоперевозчиков из Польши, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после проведения международного саммита Grain for Ukraine («Зерно для Украины»). Его слова приводит УНИАН.
«На границе есть сложности, я считаю, прежде всего из-за некоторых политических шагов наших соседей», — сказал глава государства. Он отметил, что на границе есть «новый вызов» из-за «новых каких-то вопросов». По мнению Зеленского, польской стороне «надо дать чуточку времени», и в украинско-польских отношениях «все потеплеет».
В начале ноября польские дальнобойщики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной. Они потребовали восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции на Украине, из-за низких цен на их услуги.
В связи с этим протестующие пропускают по одному грузовику в час, за исключением транспорта с гуманитарной и военной помощью, животными и скоропортящимися продуктами.
Еврокомиссия и правительства Польши и Украины призвали протестующих пропустить грузовики, но демонстранты отказались идти на уступки.
В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия документа до 30 июня 2024 года.
15 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин охарактеризовал происходящее на польско-украинской границе как катастрофу. Он подчеркнул, что если ситуация не изменится, то финансовый год для Украины «можно считать закрытым» из-за «традиционного рождественского затишья» в Европе, которое наступает с середины декабря.
26 ноября украинский замминистра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич заявил, что на Украине начались перебои с поставками топлива из-за заблокированной дальнобойщиками границы.
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