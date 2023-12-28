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Военная операция на Украине ,  
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На границе Польши и Украины скопилось 2,6 тыс. грузовиков

Представитель погранслужбы: на польско-украинской границе скопилось 2,6 тыс. фур
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Yan Dobronosov / Reuters
Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Из-за блокировки КПП польскими перевозчиками на границе между Польшей и Украиной скопилось около 2,6 тыс. фур, сообщил представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко, передает «Укринформ».

По его словам, утром 28 декабря в очередях на КПП стоят 2630 грузовиков. «Большинство из них — 1200 — напротив «Ягодина», — отметил Демченко.

Из-за пробок перевозчики ищут альтернативные маршруты, это приводит к увеличению очередей и на других направлениях: на границе со Словакией утром 28 декабря в очереди стояло 500 грузовиков.

На границе Польши и Украины скопилось 2,8 тыс. фур
Политика
Фото:Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Польские перевозчики заблокировали три ключевых пункта пропуска в начале ноября. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских дальнобойщиков, которые действовали до начала военной операции, поскольку не могут конкурировать с ними из-за низких цен на услуги.

Летом 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего удостоверения. В марте 2023 года действие документа продлили.

Теги
Польша Украина КПП перевозчики
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