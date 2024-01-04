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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Газе с октября выявили свыше 400 тыс. случаев инфекционных заболеваний

ООН: в Газе с октября выявили свыше 400 тыс. случаев инфекционных заболеваний
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

В секторе Газа с начала войны Израиля с ХАМАС зарегистрировали более 400 тыс. случаев инфекционных заболеваний, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

С 7 октября в палестинском регионе выявили 179 тыс. случаев острых респираторных инфекций, 136, 4 тыс. случаев диареи среди детей младше пяти лет, 55,4 тыс. случаев заражения чесоткой и вшами, а также 4,6 тыс. случаев желтухи.

По данным местных органов здравоохранения, с начала войны в секторе Газе погибли свыше 22 тыс. человек. Генсек ООН Антониу Гутерриш говорил, что за время боевых действий были убиты более 130 сотрудников ООН и 286 медицинских работников.

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Хан-Юнис, Сектор Газа

В агентствах ООН неоднократно называли гуманитарную ситуацию в регионе «катастрофической» и «кошмарной», призывали стороны конфликта прекратить огонь, доставить мирным жителям продовольствие, воду и другие товары первой необходимости, а также освободить всех заложников.

В середине декабря заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс допустил создание специального трибунала по преступлениям в секторе Газа. «Безнаказанность, сопровождающая выбор войны в качестве основного варианта действий, никогда не была такой большой», — сказал он. Гриффитс отметил, что спецтрибуналы «имеют лучший опыт привлечения к ответственности».

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Теги
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