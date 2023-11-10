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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ООН назвали «смертным приговором» эвакуацию больниц в секторе Газа

В ООН назвали смертным приговором требование эвакуации больниц в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Требование властей Израиля к больницам в секторе Газа эвакуироваться с севера на юг региона в условиях, когда вся медицинская система рушится, а больницы на юге не в состоянии принять больше пациентов, равносильно смертному приговору. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека (OHCHR) Фолькер Тюрк, ссылаясь на оценку Всемирной организации здравоохранения.

По словам Тюрка, продолжающиеся бомбардировки сектора Газа и полная блокада региона, которая длится более месяца, «превратила поиск предметов первой необходимости и, откровенно говоря, выживание для жителей Газы в мучение». Требование к гражданским лицам переселиться в «безопасную зону» на юге вызывает «серьезную тревогу», поскольку ударам подвергаются все части сектора, отметил комиссар. «На данный момент нигде в Газе не безопасно», — подчеркнул он.

Представитель ООН назвал ситуацию в секторе Газа «кошмарной» и призвал стороны конфликта прекратить огонь, доставить мирным жителям региона продовольствие, воду и другие товары первой необходимости, а также освободить всех заложников.

Тюрк добавил, что на Западном берегу реки Иордан палестинцы «ежедневно подвергаются насилию со стороны израильских сил и поселенцев, жестокому обращению, арестам, выселениям, запугиванию и унижению». По его данным, с начала октября в регионе были убиты не менее 176 палестинцев, более 2 тыс. были арестованы, почти 1 тыс. человек вынужденно покинули свои дома. Он призвал израильские власти незамедлительно принять меры для обеспечения защиты палестинцев на Западном берегу.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), боевики ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа 239 заложников, в том числе 138 иностранцев. В ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в секторе погибли более 10 тыс. человек, 25 тыс. пострадали, утверждает Минздрав Газы. Израиль сообщал о более чем 1,4 тыс. погибших своих граждан и свыше 5,4 тыс. раненых.

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Теги
ООН сектор Газа Израиль эвакуация Блокада
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