Зеленский в новогоднем обращении попросил украинцев сделать выбор

Президент Украины выступил с новогодним обращением. Оно длится более 20 минут. В этом видео Зеленский в том числе попросил украинцев сделать выбор

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters)

Каждый украинец рано или поздно должен выбрать: быть беженцем или исполнить свой долг перед страной, заявил в новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Видео опубликовано на странице его администрации в YouTube.

«Знаю, что однажды [каждому украинцу] придется задать себе вопрос: кто я? Сделать выбор, кем он хочет быть. Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — сказал Зеленский (цитата по Obozrevatel).

Зеленский 24 февраля 2022 года ввел на Украине военное положение, на следующий день президент объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Впоследствии военное положение и всеобщую мобилизацию не раз продлевали.

В середине декабря Зеленский заявил, что Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек. Президент отметил, что ожидает от военных конкретики. «У нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков, то есть это должен быть комплексный план», — отметил он. Зеленский также заявил, что на проведение мобилизации в таких объемах понадобится 500 млрд грн (около $13 млрд) и что он хочет понимания от правительства, откуда на это будут деньги. Залужный, в свою очередь, опроверг информацию о запросе на дополнительную мобилизацию, отметив, что военные не делали запрос с конкретными цифрами.

Позже в том же месяце в Верховную раду внесли законопроект об ужесточении правил мобилизации. Поправки предусматривают введение электронных повесток и ограничений для тех, кто вовремя не явился в воинские части, а также снижение максимального призывного возраста с 27 до 25 лет, исключение категории ограниченной годности к военной службе и другие меры. Документ вызвал скандал и будет изменен и доработан — и только после этого его вынесут на голосование, заявил 31 декабря глава офиса украинского президента Михаил Подоляк.