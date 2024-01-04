В ЦАХАЛ заявили об «очень высокой готовности» на границе с Ливаном

Армия Израиля перешла к «очень высокой готовности» на границе с Ливаном

Армия Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии «очень высокой готовности» на границе с Ливаном, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в ходе совещания по оценке ситуации на северной границе страны.

«На севере мы находимся в состоянии очень высокой готовности. <...> Думаю, что наша готовность находится на пике», — цитирует Халеви пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильская армия также сообщила, что зафиксировала запуски снарядов из Ливана по израильской территории. Снаряды упали в незаселенной местности в районе населенного пункта Горен на севере Израиля.

Израильские военные в ответ нанесли удар по отряду террористов, обнаруженному в Яруне в Ливане, отчитались в ЦАХАЛ. Армия ударила по инфраструктуре наблюдения, а также по военному объекту, в котором располагались террористы группировки «Хезболла».

С начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа продолжаются перестрелки между ЦАХАЛ и ливанской группировкой «Хезболла», чьи силы находятся в Ливане к северу от страны. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любым сценариям развития ситуации с «Хезболлой».

По данным издания Axios, власти Израиля планируют договориться с Ливаном, чтобы формирования «Хезболлы» отошли на 10 км от границы для снижения напряженности. В середине декабря 2023 года глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби допустил, что после разгрома ХАМАС стране, возможно, придется начать войну против «Хезболлы».