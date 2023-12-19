Axios узнал о плане Израиля «отодвинуть» «Хезболлу» подальше от границы

Власти Израиля хотят заключить сделку с Ливаном, предусматривающую отход войск «Хезболлы» на 10 км от границы, узнал Axios. Тель-Авив ранее не исключал, что после разгрома ХАМАС придется начать войну против «Хезболлы»

Фото: Atef Safadi / EPA / ТАСС

Власти Израиля сообщили США о намерении заключить дипломатическую сделку по прекращению напряженности в отношениях с Ливаном, в рамках которой силы «Хезболлы» должны отойти почти на 10 км от израильско-ливанской границы, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников портала, напряженность на границе Израиля с Ливаном была одним из главных вопросов, обсуждавшихся во время встречи министра обороны США Ллойда Остина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галланом в Тель-Авиве.

«Нетаньяху и Галлант заявили, что Израиль хочет заключить сделку, которая включает в себя оттеснение сил «Хезболлы» достаточно далеко, чтобы они не смогли обстреливать израильские деревни и города вдоль границы или провести рейд, подобный тому, который ХАМАС провел 7 октября», — рассказали источники.

По их словам, Остин отметил, что США понимают озабоченность Израиля и будут добиваться мирного решения. Тем не менее он попросил Израиль дать время и пространство для дипломатии и не предпринимать шагов, которые усугубляют напряженность. В свою очередь представители Израиля заявили, что готовы дать шанс дипломатии, но подчеркнули, что хотят увидеть прогресс в ближайшие несколько недель.

С начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа (западная граница) продолжаются перестрелки между ЦАХАЛ и ливанской группировкой «Хезболла», чьи силы находятся к северу от страны (по данным Reuters, численность группировки — около 100 тыс. человек).

3 ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с первым после нападения ХАМАС на Израиль обращением к своим сторонникам и допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. После этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любым сценариям развития ситуации на северной границе.

10 декабря глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби допустил, что после разгрома ХАМАС стране, возможно, придется начать войну против «Хезболлы». Тогда он отметил, что значительную угрозу представляют элитная бригада «Радван», которая может стремительно пересечь северную границу страны, а также запас ракетного вооружения группировки.

18 декабря британская газета The Times сообщила, что израильская армия разработала план вторжения на юг Ливана. По информации издания, ЦАХАЛ планирует отбросить подразделения «Хезболлы» к реке Литани — «рубежу, имеющему символическое значение для обеих сторон».