США назвали положение лидеров ХАМАС «затягиванием петли»

Лидер ХАМАС в Газе чувствует «затягивание петли» после гибели соратников в Ливане, считают власти США. Израиль нанес удар по южной окраине Бейрута, в «Хезболле» пообещали ответить

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Убийство в Ливане первого замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и двое его соратников станет причиной остановки переговоров Израиля с группировкой о паузе в боях, пишет New York Times со ссылкой на оценку высокопоставленного чиновника США.

По мнению собеседника, такое решение примет лидер группировки в секторе Газа Яхъя Синвар в связи с гибелью соратников. «Синвар чувствует, что петля затягивается, и я не знаю, захочет ли он продолжить то, что обсуждалось», — сказал источник NYT.

О прекращении всех переговоров по прекращению огня и обмену заложников сообщили ранее источники Al Arabiya. С их слов, такие инструкции стали получать посредники в переговорах.

Салех аль-Арури был убит в результате удара израильского беспилотника по опорному пункту «Хезболлы». Al Mayadeen называет его главой штаба сопротивления на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также организатором атаки на Израиль 7 октября, названной «Буря Аль-Аксы».

Власти Израиля обещали уничтожить каждого боевика ХАМАС. «Израиль сражается всеми силами, на всех фронтах, мы пошли в атаку. Каждый член ХАМАС — мертвец», — подчеркивал премьер Биньямин Нетаньяху.

Израильская разведка («Моссад») предупреждала: «Пусть каждая арабская мать знает, что если ее сын принял участие в резне [7 октября] — он подписал себе смертный приговор». «Моссад» сегодня, как и 50 лет назад, должен привлечь к ответственности убийц, вторгшихся в приграничный район Газы 7 октября, — организаторов и тех, кто их послал», — говорил руководитель ведомства Дэвид Барни.

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Ливанская группировка «Хезболла» пообещала не оставить убийство одного из лидеров ХАМАС без ответа. Глава «Хезболлы» Хасан Насралла назвал удар первым с 2006 года, когда Израиль атаковал южные пригороды Бейрута. «Если враг вздумает вести войну с Ливаном, мы будем сражаться без ограничений, без правил, без пределов и ограничений», — заверил он.