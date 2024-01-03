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Военная операция на Украине ,  
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Совет НАТО экстренно соберется по просьбе Украины

Кулеба: совет Украина — НАТО экстренно соберется по просьбе Киева из-за обстрело
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев и страны НАТО проведут незапланированную встречу, одной из тем станет усиление украинской ПВО, сообщил Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Omar Havana / Getty Images)

НАТО соберется на чрезвычайное заседание совета Украина — НАТО по просьбе Киева в связи с ударами, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в Twitter (переименован в X).

«Одной из ключевых тем будет укрепление противовоздушной обороны Украины. Важный признак евроатлантического единства», — написал Кулеба.

Минобороны России в конце декабря отчиталось о нанесении за неделю 23–29 декабря одного массированного и 50 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам армии Украины. Украинские власти в ночь на 29 декабря сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре.

Украинское Минэнерго сообщало о перебоях с электричеством. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил об ударе по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам, добавив, что есть погибшие и пострадавшие.

Российское Минобороны 2 января отчиталось об ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и его пригородах. Целями стали заводы по выпуску ракет, дронов, ремонту вооружения, а также склады хранения ракет, снарядов, следовало из сообщения ведомства. «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — добавили в министерстве.

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Украина МИД Украины Дмитрий Кулеба НАТО авиаудар
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