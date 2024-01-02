На юге Бейрута произошел взрыв в офисе ХАМАС, погибли четыре человека

В южном пригороде Бейрута произошел взрыв в офисе ХАМАС

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В южном пригороде Бейрута произошел взрыв, сообщают Sky News Arabia и Mehr в соцети X. Пригород Дахия контролирует ливанская группировка «Хезболла».

Ливанское агентство NNA сообщило, что подорван офис ХАМАС, погибли четыре человека.

О гибели высокопоставленного палестинского чиновника в результате взрыва в пригороде Бейрута, сообщает также Reuters со ссылкой на источники.

Материал дополняется