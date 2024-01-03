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Война санкций ,  
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Мантуров назвал сроки запуска производства на бывшем заводе Volkswagen

Мантуров: запуск бывшего завода Volkswagen запланирован на первую половину 2024
Сюжет
Война санкций
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Возобновить производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen, который ранее был продан компании «Арт-Финанс» (входит в структуру российского дилера «Авилон»), планируется в первом полугодии 2024 года. Об этом вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил ТАСС на выставке-форуме «Россия».

«В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», — сказал министр. Мантуров уточнил, что «Арт-Финанс» нашла зарубежного технологичного партнера.

В августе глава Минпромторга говорил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen может начаться до конца 2023 года.

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Фото:Jaap Arriens / zumapress.com / Global Look Press

До 2023 года калужским заводом Volkswagen мощностью 225 тыс. автомобилей в год владела «Фольксваген Груп Рус». На предприятии производили модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В 2022 году, после начала военной операции на Украине, компания приостановила работу завода и поставки автомобилей на российский рынок.

В мае 2023 года «Арт-Финанс» закрыла сделку по покупке активов немецкого концерна, под контроль компании перешли ООО «Фольксваген Груп Рус» и ее дочерние подразделения: ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование». Новому владельцу было необходимо найти индустриальных партнеров для организации производства на заводе в Калуге, Минпромторг обещал оказать новому собственнику «всестороннюю поддержку». «Коммерсантъ» писал, что партнером может стать китайский автоконцерн Chery.

Теги
Денис Мантуров Volkswagen автомобильный завод Калуга Выставка «Россия»
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