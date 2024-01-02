Число жертв землетрясения в Японии выросло до 24

В результате мощного землетрясения в Японии, произошедшего в понедельник, 1 января, погибли по меньшей мере 24 человека, сообщает The Japan Times. Ранее агентств Kyodo писало о 13 жертвах. Десятки получили ранения.

Как пишет Kyodo, землетрясение магнитудой 7,6 вызвало «значительные структурные повреждения» и пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава. В некоторых районах пожары все еще продолжаются, поскольку проведение спасательных операций затруднено из-за повреждений дорог.

В Исикаве, передает Japan Times, сгорело более 100 построек, в том числе дома и магазины. Десятки тысяч зданий остались без электроснабжения. Из своих домов эвакуировались более 97 тыс. жителей из семи префектур.

Эпицентр землетрясения находился на полуострове Ното. По всему северо-западному побережью страны объявили угрозу цунами. Власти предупредили, что высота волн может достигать 5 м. Предупреждение о риске цунами также выпустили во Владивостоке, Находке и на Сахалине. Позднее угрозу сняли.