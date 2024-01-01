 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

На Сахалине объявили угрозу цунами после землетрясений в Японии

ГУ МЧС по Сахалину объявило об угрозе цунами после землетрясений в Японии
Сахалин
Сахалин (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

На Сахалине объявили угрозу цунами. Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья острова, сообщило местное управление МЧС.

«В указанных районах включена система оповещения. Производится эвакуация населения в безопасные места. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море», — говорится в сообщении.

1 января серия подземных толчков произошла на северном побережье японского острова Хонсю.

Материал дополняется.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
На Сахалине объявили угрозу цунами после землетрясений в Японии Общество, 11:32
Макрон в новогоднем обращении пообещал продолжить поддержку Украины Политика, 11:05
В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения Общество, 10:41
Захарова назвала ВСУ «террористическим зверьем» из-за обстрела Донецка Политика, 10:35
Тайвань захотел «мира с достоинством» после слов Си о воссоединении Политика, 10:10
Россия стала председателем в СНГ Политика, 10:03
Караван мигрантов идет из Мексики в США. Видео Политика, 10:00
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:32
В России выросли пенсии и МРОТ Экономика, 09:24
Российские Су-25 поразили технику ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 09:01
Куда вложить ₽100 тыс. в 2024 году: 4 перспективных варианта Инвестиции, 09:00
Лучшие моменты 2023 года в спорте. Фотогалерея Спорт, 09:00 
Россияне впервые заплатят налог на вклады Финансы, 09:00
Что и как подорожает для россиян в начале 2024 года Экономика, 08:00