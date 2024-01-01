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На Сахалине объявили угрозу цунами после землетрясений в Японии
ГУ МЧС по Сахалину объявило об угрозе цунами после землетрясений в Японии
Сахалин
На Сахалине объявили угрозу цунами. Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья острова, сообщило местное управление МЧС.
«В указанных районах включена система оповещения. Производится эвакуация населения в безопасные места. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море», — говорится в сообщении.
1 января серия подземных толчков произошла на северном побережье японского острова Хонсю.
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