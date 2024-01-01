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В Японии отменили угрозу сильного цунами

В Японии отменили угрозу сильного цунами после землетрясений

Канадзава, Исикава, Япония
(Фото: Kyodo / Reuters)
Канадзава, Исикава, Япония
(Фото: Kyodo / Reuters)
Вадзима, Исикава, Япония
(Фото: Kyodo / Reuters)
Осака, Япония
(Фото: Kyodo / Reuters)
Цуруга, Фукуи, Япония
(Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images)
Цуруга, Фукуи, Япония
(Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images)
Цуруга, Фукуи, Япония
(Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images)

Японское метеорологическое агентство отменило угрозу сильного цунами в префектурах Исикава и Ниигата после серии землетрясений на северо-западе острова Хонсю, передает телеканал NHK.

При этом угроза обычного цунами сохраняется в этих муниципалитетах, а также в префектурах Тояма, Ямагата, Фукуи и Хиого. Ранее волны цунами высотой 1,2 м наблюдали в городе Вадзима в префектуре Исикава на острове Хонсю, 20 см — в городе Отару на острове Хоккайдо, 10 см — в городе Карацу в префектуре Сага на острове Кюсю.

Японское метеорологическое агентство призвало граждан районов, в которых объявили угрозу цунами, продолжать эвакуацию в безопасные зоны и проявлять осторожность, в частности держаться подальше от побережья и устьев рек.

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На северо-западе Японии около 16:10 по местному времени (10:10 мск) 1 января произошло землетрясение интенсивностью 7 баллов (максимальная по шкале Японского метеорологического агентства). Затем произошла серия землетрясений более слабой магнитуды.

В результате подземных толчков обрушились десятки домов, без электроснабжения остались 32,5 тыс. зданий. Погибли как минимум четыре человека. Из своих домов эвакуировались более 97 тыс. жителей из семи префектур.

Теги
Япония землетрясение цунами
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