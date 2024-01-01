В Брянске задержали блогершу, сжегшую российский паспорт

Фото: Никита Попов / РБК

Полиция задержала девушку, которая сожгла свой российский паспорт, сообщили ТАСС в управлении МВД по Брянской области. Она будет находиться под стражей до заседания суда.

Происходящее было заснято на видео, которое затем выложили в Сеть. Как пишет телеграм-канал Baza, задержанная — блогер Евгения Хоффман.

Ролик распространился в телеграм-каналах, где утверждалось, что блогер сожгла документ в поддержку Украины. Хоффман это отрицала, заявив, что в ее действиях не было никакого подтекста. Девушка заявила также, что сожженный паспорт — старый и недействительный и недавно она получила новый.

В ноябре в аэропорту Пулково задержали певца Эдуарда Шарлота, который прошлым летом опубликовал в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) видео, на котором он, находясь за границей, сжег свой российский паспорт и обратился к властям Украины, заявив, что выступает против военных действий. В тот же день его арестовали по административной статье о хулиганстве. В МВД сообщали, что певцу вменяют также дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) и умышленную порчу документа, удостоверяющего личность (ст. 19.16 КоАП).

Позднее в отношении Шарлота завели уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1) и похищении или повреждении документов (ст. 325).