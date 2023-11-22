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Общество ,  
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Певец Шарлот получил 13 суток ареста по статье о хулиганстве

Певец Шарлот получил 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство
Эдуард Шарлот
Эдуард Шарлот (Фото: SPbGS / Telegram)

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал певца Эдуарда Шарлота виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 13 суток административного ареста.

В отношении Шарлота ранее завели дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство», которая предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что певец, находясь на набережной Обводного канала, у дома 205, выражался нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал.

«Шарлот вину признал», — отметили в пресс-службе.

Ранее сегодня полицейские задержали Шарлота в аэропорту Пулково. Певец 15 ноября сообщал, что возвращается в Россию для записи нового альбома.

В МВД назвали статьи, которые нарушил сжегший паспорт певец Шарлот
Политика
Шарлот

Помимо этого, Шарлоту инкриминируют еще ряд административных нарушений, а именно публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) и умышленную порчу документа, удостоверяющего личность (ст. 19.16 КоАП). В июне певец опубликовал видео, на котором он, находясь за границей, сжег свой российский паспорт и обратился к властям Украины, заявив, что выступает против спецоперации.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
певец административный арест мелкое хулиганство Санкт-Петербург

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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В аэропорту Пулково задержали сжегшего паспорт певца Шарлота
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