Певец Шарлот получил 13 суток ареста по статье о хулиганстве
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал певца Эдуарда Шарлота виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 13 суток административного ареста.
В отношении Шарлота ранее завели дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство», которая предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что певец, находясь на набережной Обводного канала, у дома 205, выражался нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал.
«Шарлот вину признал», — отметили в пресс-службе.
Ранее сегодня полицейские задержали Шарлота в аэропорту Пулково. Певец 15 ноября сообщал, что возвращается в Россию для записи нового альбома.
Помимо этого, Шарлоту инкриминируют еще ряд административных нарушений, а именно публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) и умышленную порчу документа, удостоверяющего личность (ст. 19.16 КоАП). В июне певец опубликовал видео, на котором он, находясь за границей, сжег свой российский паспорт и обратился к властям Украины, заявив, что выступает против спецоперации.
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