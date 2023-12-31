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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне раздались взрывы

Глава ОВА Мрочко: в Херсоне раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы, сообщил в телеграм-канале глава военно-гражданской администрации города Роман Мрочко.

«Взрывы слышны в прибрежной зоне», — написал он.

Взрывы в Херсоне прогремели также утром 31 декабря, сообщал «РБК Украина». По его информации, часть города «осталась без света и воды».

В Киевской области раздались взрывы
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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Херсонская область была включена в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 11 ноября того же года, когда Минобороны России решило перебросить войска на левый берег Днепра, в Херсон вошли украинские силы.

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