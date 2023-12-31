В Киевской области раздались взрывы

Местная военная администрация сообщила о работе средств ПВО. Днем взрывы прогремели в Кировоградской и Днепропетровской областях. Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам

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В Киевской области работает ПВО, сообщила местная военная администрация. В области раздаются взрывы, пишет «Страна».

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее 31 декабря взрывы прогремели в Кропивницком Кировоградской области и Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Рядом с Кропивницким расположен военный аэродром Канатово. Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по нему. У Кривого Рога, в свою очередь, находится аэродром Долгинцево, по которому российские силы также наносили удары.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.