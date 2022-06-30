Кабмин до конца года ограничил экспорт риса и кормовых аминокислот
Власти временно ограничили вывоз из России риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза. Мера будет действовать с 1 июля по 31 декабря.
Ведомство уточнило, что ограничения на вывоз риса не распространяются на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), а также на экспорт в рамках международных межправительственных соглашений.
Аминокислоты — L-лизин сульфата, L-лизин моногидрохлорида и DL-метионин — в течение полугода можно будет экспортировать только в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи, добавил Минсельхоз.
В министерстве заявили, что мера необходима для обеспечения продовольственной безопасности России, сохранения стабильных внутренних цен, поддержки отраслей животноводства и переработки и предотвращения дефицита.
Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт аминокислот в мае. Ведомство отмечало, что кормовые ингредиенты — начальное звено пищевой цепочки, от их качества и доступности напрямую зависит продовольственная безопасность.
В пояснительной записке к проекту постановления говорилось: аминокислоты L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид и DL-метионин являются незаменимыми, из-за чего их присутствие в рационе питания сельскохозяйственных животных является жизненно необходимым, а их дефицит грозит снижением производства среди животноводческих предприятий и ростом стоимости готовой продукции «вплоть до прямых убытков».
В конце мая Минсельхоз запретил вывозить из России семена подсолнечника и рапса, в министерстве выразили уверенность, что такое решение позволит отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Первый заместитель главы ведомства Оксана Лут отметила, что запрет снят не будет до тех пор, пока в России не окажется достаточно сырья для заполнения собственных мощностей для переработки.
«В прошлом году мы произвели 15,5 млн т. Посмотрим, сколько в этом году, даже если соберем плюс-минус столько же, но пока мы недозагружены. Для нас приоритетом является загрузка наших предприятий, и никогда Россия не была так сильна в подсолнечном масле с точки зрения экспорта», — заявила замминистра.
В начале апреля российский президент Владимир Путин призвал относиться к экспорту продовольствия из России «рачительнее» на фоне риска глобального дефицита. «А именно внимательно отслеживать параметры экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», — уточнил он.