Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы из России до 31 декабря

Правительство запретило вывоз риса из России до конца года

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Правительство запретило вывозить рис и рисовую крупу из России до 31 декабря. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Ограничение будет временным и не коснется поставок риса и рисовой крупы в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Запрет не повлияет также на экспорт в Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, рис и рисовую крупу разрешат отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Отмечается, что решение принято «для поддержания стабильности на внутреннем рынке».

В прошлом июле правительство запретило экспорт риса и рисовой крупы на шесть месяцев. Впоследствии ограничения продлили еще на полгода, до 30 июня 2023-го.

В марте «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что поставщики предупредили ретейлеров о возможном росте цен на рис на 8–30%. Причиной стала прошлогодняя авария на Федоровском гидроузле, что привело к неурожаю риса в Краснодарском крае, сказал газете один из собеседников.

Позднее, в конце июня, Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы до конца года.

В Национальном рисовом союзе заверили, что запасов крупы для обеспечения внутреннего рынка хватает и, учитывая запрет на экспорт риса, причин для роста оптовых цен нет. При этом исполнительный директор организации Михаил Радченко сообщил, что из-за поздней уборки качество текущего урожая риса несколько хуже прошлогоднего уровня и это может сказаться на выработке крупы. Минсельхоз оснований для подорожания риса не увидел.