Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России до 2024 года

Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России до 2024 года

Запрет на вывоз риса ввели в июле прошлого года, он должен действовать до 30 июня. Мера не касается продукции, вывозимой в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также гуманитарной помощи и межправительственных соглашений

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минсельхоз предлагает продлить запрет на вывоз риса из России до конца текущего года, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте подготовки нормативно-правовых актов.

В случае его принятия мера будет действовать до 31 декабря. Она распространяется на рис и рисовую крупу. Запрет не коснется продукции, вывозимой в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию. В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Также запрет не затронет продукцию, вывозимую в рамках межправительственных соглашений, гуманитарной помощи или в качестве продовольственных припасов.

Запрет на вывоз риса власти ввели на полгода с 1 июля прошлого года. После его продлили до 30 июня текущего. Мера направлена на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой.

Это произошло на фоне произошедшей в апреле 2022-го аварии на Федоровском гидроузле, где прорвало дамбу при реконструкции объекта. Несущие конструкции частично обрушились, пострадала плотина стоимостью 270 млн руб., позднее была возведена временная дамба. Поставщики уведомили ретейлеров о том, что эта авария стала причиной неурожая риса в Краснодарском крае, что может грозить ростом цен на 10–30%, писал «Коммерсантъ» в марте со ссылкой на источник.

По данным Росстата, средняя цена 1 кг риса в рознице в июне составила порядка 110,99 руб. Эта цена менялась в течение текущего года, наименьшего значения она достигала в марте — 108,89 руб.