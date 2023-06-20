Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России до 2024 года
Минсельхоз предлагает продлить запрет на вывоз риса из России до конца текущего года, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте подготовки нормативно-правовых актов.
В случае его принятия мера будет действовать до 31 декабря. Она распространяется на рис и рисовую крупу. Запрет не коснется продукции, вывозимой в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию. В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Также запрет не затронет продукцию, вывозимую в рамках межправительственных соглашений, гуманитарной помощи или в качестве продовольственных припасов.
Запрет на вывоз риса власти ввели на полгода с 1 июля прошлого года. После его продлили до 30 июня текущего. Мера направлена на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой.
Это произошло на фоне произошедшей в апреле 2022-го аварии на Федоровском гидроузле, где прорвало дамбу при реконструкции объекта. Несущие конструкции частично обрушились, пострадала плотина стоимостью 270 млн руб., позднее была возведена временная дамба. Поставщики уведомили ретейлеров о том, что эта авария стала причиной неурожая риса в Краснодарском крае, что может грозить ростом цен на 10–30%, писал «Коммерсантъ» в марте со ссылкой на источник.
По данным Росстата, средняя цена 1 кг риса в рознице в июне составила порядка 110,99 руб. Эта цена менялась в течение текущего года, наименьшего значения она достигала в марте — 108,89 руб.