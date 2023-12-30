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Военная операция на Украине ,  
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Украинцам пригрозили военкоматами за прогулки в новогоднюю ночь

На Украине нарушителям комендантского часа на Новый год пригрозили военкоматами
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинцев, которые в новогоднюю ночь будут гулять по улицам, нарушая комендантский час, могут отправить в военкоматы, заявил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции страны Анатолий Серединский, передает «Страна.ua».

«Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы, для того чтобы установить, что произошло в жизни указанного гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования (так на Украине называют военкоматы. — РБК)», — заявил Серединский в ответ на вопрос журналистки, что будет с теми, кто захочет «погулять» в новогоднюю ночь.

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Фото:OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В большинстве областей Украины комендантский час действует с 0:00 до 5:00. Единственным регионом, где правительство не вводило комендантский час, является Закарпатская область. Во время комендантского часа запрещается находиться на улице или в общественных местах, если человек не является работником объектов критической инфраструктуры или не имеет специального пропуска.

В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный предложили мобилизовать дополнительных 450–500 тыс. человек. Позже Залужный опроверг слова главы государства, отметив, что запроса на мобилизацию конкретного числа людей не было.

По словам генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, добровольцы в армию больше не идут, поэтому нет понимания, как набрать еще 500 тыс. людей. Министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что в 2024 году на призывные пункты могут попросить явиться уехавших с Украины мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, годных к военной службе.

Теги
мобилизация военкомат Украина комендантский час новогодняя ночь
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