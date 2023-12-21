Одесский военком проверит задержание мужчины на машине «скорой»

Фото: OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Одессе проведут проверку после того, как сотрудники военкомата на машине скорой помощи попытались задержать местной жителя, сообщила пресс-служба областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«По факту нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы проводится проверка военной службой правопорядка. Командующим назначено служебное расследование», — говорится в сообщении одесского ТЦК.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Радужный» в Одессе. На видео, которое публикует «Страна.ua», видно, как мужчины в военной форме пытаются затащить другого мужчину в машину скорой помощи. Когда они это сделали, в машину села женщина и пыталась помешать ей ехать, держа ногой дверь. В итоге, проехав так несколько метров, военные высадили мужчину и женщину из машины на улицу.

16 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводили рейды в четырех крупных ресторанах Киева, в ходе которых раздавали повестки в военкомат. Как сообщала «Страна.ua», в заведение заходила группа из 25–30 человек, после чего правоохранители начинали проверку документов у посетителей.

Источник издания в СБУ рассказал, что представители ТЦК проводили проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета. Ресторатор одного из заведений объчяснил «Стране», что военкомы не могут зайти в рестораны без сотрудников СБУ, они «вручают повестки персоналу и гостям».