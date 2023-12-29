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Выборы президента России ,  
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Песков выступил против «кампанейщины» при сборе подписей за Путина

Песков: кампанейщина в подписях в администрации президента за Путина недопустима
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Сдача подписей в администрации президента в поддержку Владимира Путина в преддверии выборов — личное дело каждого. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, «кампанейщина» в этом вопросе недопустима. «Люди сами, по своей воле идут и ставят свои подписи. Я пока не успел это сделать, но еще время есть», — сказал он.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Путин уже объявил о выдвижении своей кандидатуры и сдал документы, необходимые для регистрации.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. По требованиям ЦИК, таким кандидатам нужно собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей в свою поддержку, причем не более 7,5 тыс. в каждом регион.

К 28 декабря документы для регистрации в качестве кандидата сдали восемь кандидатов от политических партий и шесть самовыдвиженцев.

От партий документы сдали в том числе Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ), Ирина Свиридова («Демократическая партия России»).

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Самовыдвиженцы помимо Путина — бывший депутат городской думы Ржева Екатерина Дунцова (ЦИК уже отказал ей в регистрации), председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко, бьюти-блогер Рада Русских, подмосковный эколог Анатолий Баташев и ветеран боевых действий в Чечне Иван Отраковский.

Всего заявки на регистрацию в ЦИК подали 33 кандидата.

Прием ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата, завершился в 18:00 27 декабря. Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, могут представить документы в ЦИК до 18:00 1 января 2024 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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