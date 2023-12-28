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Выборы президента России ,  
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ЦИК сообщил о 9 претендентах от партий и 24 самовыдвиженцах на выборах

Памфилова: сейчас на выборах 9 претендентов от партий и 24 самовыдвиженца
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По состоянию на утро четверга, 28 декабря, участвовать в выборах президента России изъявили желание девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

«В ЦИК поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России, то есть это количество не возросло и на 18 часов 27 декабря вчерашнего дня оно осталось именно таким», — цитирует ТАСС Памфилову.

Глава ЦИК уточнила, что девять претендентов идут от политических партий, а 24 от «так называемых самовыдвиженцев».

Прием ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента, завершился в 18:00 27 декабря.

Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, могут представить документы в Центризбирком до 18:00 1 января 2024 года.

ЦИК завершила прием документов от самовыдвиженцев на выборы президента
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя число кандидатов, ранее напомнил, что право баллотироваться закреплено в Конституции, однако не у каждого политические амбиции «реализуемы».

Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. О намерении участвовать в выборах объявил и действующий президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.

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ЦИК выборы президента Элла Памфилова
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