Кандидат в президенты от республиканцев пообещала помиловать Трампа

Никки Хейли (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что помилует экс-главу государства Дональда Трампа, если будет избрана на этот пост. Видеозапись ее выступления перед сторонниками показал телеканал NBC.

«Я бы помиловала Трампа. <...> Если его признают виновным, лидеру необходимо подумать о том, что отвечает интересам страны», — сказала политик.

США, по словам Хейли, заинтересованы в недопущении ситуации, когда «80-летний мужчина сидит в тюрьме». Подобный исход, по ее мнению, способствовал бы дальнейшему разделению страны.

«В интересах страны было бы помиловать его, чтобы мы могли двигаться дальше как страна и больше не говорить о нем», — заключила Хейли.

Как отмечает The Hill, ранее кандидат в президенты уже допускала помилование Трампа: Хейли говорила, что «склонна» сделать это в случае своего избрания.

Трампу в США предъявлен 91 пункт обвинений по четырем уголовным делам. Они связаны с выплатами денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, попытками отменить результаты выборов 2020 года, нападением на Капитолий в январе 2021 года и неправильным обращением с секретными документами после ухода из Белого дома. Трамп отверг все выдвинутые против себя обвинения и назвал расследование политическим.

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Хейли — экс-губернатор Южной Каролины и бывший постпред США при ООН. В феврале она выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны. В предвыборной гонке также участвует Трамп, однако в двух штатах — Колорадо и Мэн — его сняли с праймериз на основании 14-й поправки к Конституции США. Штаб Трампа решил обжаловать оба решения.

Согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции США должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию и участвовавшим в мятеже, после этого запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т.п.

Судебного вердикта, который бы официально объявил Трампа участником мятежа, на момент принятия решения в штатах Мэн и Колорадо не было.