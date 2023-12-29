В Красноярском крае трех россиян лишили гражданства за преступления

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В Красноярском крае управление МВД впервые лишило приобретенного гражданства трех россиян за преступления, связанные с наркотиками, сообщил региональный главк ведомства.

Гражданства лишили троих мужчин 1976, 1994 и 2001 годов рождения, которые в разное время совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Свердловский районный суд Красноярска приговорил их к различному наказанию, в том числе реальному лишению свободы, сказано в сообщении.

Как уточнил красноярский «7-й канал» со ссылкой на МВД, двое мужчин — выходцы из Таджикистана, еще один — из Киргизии.

Полицейские занимаются изъятием паспортов осужденных, отметили в МВД. Когда срок наказания будет отбыт, все трое обязаны покинуть Россию, иначе их принудительно выдворят из страны.

В России действует закон о лишении приобретенного гражданства за преступления, совершенные по 64 статьям УК. В перечень входят статьи о действиях против половой неприкосновенности, подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества.



Закон был внесен в парламент в конце 2021 года, его инициатор — президент Владимир Путин. Госдума одобрила этот закон 18 апреля 2023 года, Совет Федерации — 26 апреля, позже его подписал президент. Лишение гражданства в связи с совершением уголовного преступления касается только тех, кто приобрел его. Два других основания приобретения гражданства — по рождению и в результате изменения госграницы. Статья 6 Конституции России запрещает лишать гражданства. Различие между приобретенным гражданством и полученным по праву рождения в ней не прописано.

Впервые россиян лишили гражданства за тяжкие преступления 13 декабря. В МВД рассказали, что в Москве задержали двоих мужчин, у обоих изъяли наркотики. Их осудили по ч. 2 ст. 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков в особо крупном размере).

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Позднее, 28 декабря, управления МВД в Москве, Подмосковье, Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лишили гражданства еще нескольких россиян за совершение преступлений. О каких статьях шла речь, в ведомстве не уточнили.

СК предлагает лишать приобретенного гражданства за совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.