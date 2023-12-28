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В пяти регионах России лишили приобретенного гражданства за преступления

МВД: преступников в пяти регионах России лишили приобретенного гражданства

Управления МВД в Москве, Подмосковье, Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области вынесли решения о лишении приобретенного российского гражданства за совершение преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По каким именно статьям были совершены преступления, в ведомстве не уточнили. Лиц, которых лишили приобретенного гражданства, после отбытия наказания в местах лишения свободы выдворят из России, добавили в МВД.

В России не впервые лишают приобретенного гражданства за совершение преступления. Так, в начале октября полученного российского паспорта лишили жителя Камчатки, поводом стали его призывы к экстремизму в интернете и публичное оправдание терроризма. Мужчина получил российское гражданство в марте 2014 года, отказавшись от украинского.

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Фото:Сергей Тарасов / РИА Новости

В середине декабря суд в Челябинске лишил приобретенного гражданства России двоих мужчин, не вставших на воинский учет. По данным МВД, при подаче заявления на получение российского паспорта они предоставили ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность.

В России с апреля действует закон о лишении приобретенного гражданства за преступления, совершенные по 64 статьям Уголовного кодекса. В перечень преступлений входят статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества.

Ст. 6 Конституции России запрещает лишать гражданства. Согласно Основному закону, «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». В Конституции не прописано различие между гражданством, полученным по праву рождения, и приобретенным гражданством.

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