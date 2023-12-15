СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления

В России действует закон о лишении приобретенного гражданства за преступления, совершенные по 64 статьям УК, включая изнасилование, подделку денег, продажу наркотиков и др. В СК предложили расширить закон на тяжкие преступления

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СК России выступает за проработку вопроса о возможности лишения приобретенного гражданства лиц за совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК подчеркнули, что действующее законодательство предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства лишь при совершении определенного перечня преступлений, например изнасилования, но не включает более тяжкие преступления, такие как убийство.

«Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства России за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, а не только за отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законе «О гражданстве России», — говорится в сообщении.

В России действует закон о лишении приобретенного гражданства за преступления, совершенные по 64 статьям УК. В перечень преступлений вошли статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества.



Закон был внесен в парламент в конце 2021 года, его инициатор — президент Владимир Путин. Госдума одобрила этот закон 18 апреля 2023 года, Совет Федерации — 26 апреля, позже его подписал президент. Лишение гражданства в связи с совершением уголовного преступления касается только тех, кто приобрел его. Два других основания приобретения гражданства — по рождению и в результате изменения госграницы. Ст. 6 Конституции России запрещает лишать гражданства. Согласно Основному закону, «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». При этом в Конституции не прописано различие между гражданством, полученным по праву рождения, и приобретенным гражданством.

За последнюю неделю МВД уже несколько раз отчитывалось о лишении приобретенного гражданства за совершение преступлений. Так, 13 декабря министерство сообщило о лишении приобретенного гражданства двоих мужчин, которых судили по статье о незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК).

Накануне московское управление СК попросило МВД лишить приобретенного российского гражданства семерых осужденных за различные преступления, в том числе за уклонение от военной службы (ст. 328 УК). А сегодня суд Челябинска лишил приобретенного гражданства России двоих мужчин за уклонение от воинского учета.

