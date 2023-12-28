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Росавиация увеличила до 211 максимум пассажиров для лайнера МС-21

Росавиация допустила российский самолет МС-21 до перевозки 211 пассажиров
Фото: uacrussia.ru / Global Look Press
Фото: uacrussia.ru / Global Look Press

Росавиация разрешила перевозить на отечественных самолетах МС-21 максимально возможное количество пассажиров — 211 человек, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех»).

Росавиация выдала разрешительные документы 26 декабря, говорится на сайте ведомства. Ранее на самолете можно было перевозить на 36 пассажиров меньше, то есть 175 человек.

Перед внесением ведомством изменений в соответствующий сертификат специалисты ПАО «Яковлев» (разработчик МС-21) провели наземные испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа. Они завершились успешно, и Росавиация одобрила изменения.

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Фото:Артем Кореняко / РБК

Испытания проводили на самолете с максимально плотной компоновкой пассажирского салона, сказано в сообщении ОАК. Чтобы приблизить условия к максимально жестким, испытания проходили в темное время суток, при этом использовалась только половина аварийных выходов.

С борта воздушного судна в заданный срок — 90 секунд — успешно эвакуировали 211 пассажиров, трех членов летного экипажа и пятерых бортпроводников. В ОАК уточнили, что возрастной и гендерный состав пассажиров был нормированным.

Также самолет проверяли на соответствие нормам летной годности в перспективе. Отдельно изучалось функционирование аварийно-спасательного оборудования.

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Кроме того, регулятор проверил обучение летного экипажа, бортпроводников и качество эксплуатационной документации.

МС-21-310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В начале апреля «Ростех» сообщил, что начало его серийных поставок намечено на 2024 год. Заявку на приобретение в лизинг 38 таких лайнеров подали, в частности, «Уральские авиалинии», также соглашение о поставке десяти самолетов подписали «Ростех» и перевозчик «Аврора».

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Теги
МС-21 Росавиация пассажирские перевозки
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