«Ростех» и «Аврора» подписали соглашение о поставке 10 самолетов МС-21

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ПАО «Яковлев» (входит в «Ростех») и авиакомпания «Аврора» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение о поставке десяти самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год, говорится в сообщении на сайте «Ростеха».

«Соглашение закрепило основные условия сделки, которые впоследствии будут отражены в договорах поставки и лизинга воздушных судов. В соответствии с подписанным документом первые два самолета планируется поставить до конца 2027 года. Все машины будут переданы поэтапно до 2030 года», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика, «с помощью новых отечественных самолетов МС-21 авиакомпания сможет сохранить и нарастить пассажиропоток на Дальнем Востоке».

«Нам нужен самолет, который позволит держать высокую планку сервиса для пассажиров на направлениях, связывающих крупнейшие города Дальнего Востока между собой и через них всю нашу сеть с крупнейшими аэропортами Сибири», — сказал он.

МС-21 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В апреле 2022 года «Ростех» сообщал, что начало его серийных поставок намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы как минимум шесть лайнеров.

В январе премьер-министр Михаил Мишустин подписал инвестиционный проект льготного лизинга российских судов, который предусматривает поставку «Аэрофлоту» новых Superjet, первых МС-21 и Ту-214 в 2023–2026 годах (всего 63 лайнера, 18 из которых — МС-21). Общая стоимость всех самолетов составит 175,4 млрд руб., при этом минимальная стоимость первых МС-21 и Ту-214 составит 3,144 млрд руб. ($46 млн).