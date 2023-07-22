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«Уральские авиалинии» решили купить 38 самолетов МС-21

Глава «Уральских авиалиний» Скуратов сообщил о планах купить в лизинг 38 самолетов МС-21
Сюжет
Война санкций
Глава «Уральских авиалиний» сообщил о заявке на приобретение в лизинг 38 самолетов МС-21. Возможный срок сделки — 2029-2030 год. Первые МС-21 в 2024 году должен получить «Аэрофлот», власти оценивали стоимость самотета в $46 млн
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Уральские авиалинии» сделали заявку на приобретение в лизинг 38 российских самолетов МС-21, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Скуратов.

«Где-то 2029-2030 год», — оценил он возможные сроки сделки (цитата по «Интерфаксу»).

В Корпорации «Иркут» подтвердили РБК, что с «Уральскими авиалиниями» проводятся переговоры, предметом которых является поставка МС-21, и уточнили, что в настоящее время ожидают, когда авиакомпания согласует условия предстоящей сделки с лизингодателем.

Помимо этого, «Уральские авиалинии» получили от США разрешение на выкуп 19 из 52 лайнеров Airbus, добавил Скуратов. Евросоюз также дал разрешение на выкуп самолетов, однако количество он не уточнил.

После начала спецоперации на Украине российским авиакомпаниям запретили использовать европейские самолеты, а сданные в лизинг по старым контрактам призвали вернуть в течение месяца. Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Правительство выделило на это 300 млрд руб.

МС-21-310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В апреле 2022 года «Ростех» сообщал, что начало его серийных поставок намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы как минимум шесть лайнеров. В январе премьер-министр Михаил Мишустин подписал инвестиционный проект льготного лизинга российских судов, который предусматривает поставку «Аэрофлоту» новых Superjet, первых МС-21 и Ту-214 в 2023–2026 годах (всего 63 лайнера, 18 из которых — МС-21). Общая стоимость всех самолетов составит 175,4 млрд руб., при этом минимальная стоимость первых МС-21 и Ту-214 составит 3,144 млрд руб. ($46 млн).

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Скуратов еще в июне 2020 года выражал сомнения в целесообразности закупок МС-21 для «Уральских авиалиний». В интервью РБК он отмечал, что МС-21 по заявленным характеристикам подходит авиакомпании, однако необходимо было убедиться, что самолет будет летать как минимум по 12 часов в сутки. «Если 3–4 часа, это аэроклуб», — говорил он.

В июне «Коммерсантъ» сообщал, что стоимость самолета МС-21 с поставкой в 2028–2030 годах оценивается в 4,3–4,6 млрд руб. ($50–54 млн). При этом каталожная стоимость аналогов МС-21 — Airbus A320/А321 и Boeing 737–800 и MAX — $100–105 млн, но рыночная цена — около $50 млн и ниже, отмечал собеседник газеты в авиаотрасли. В то же время глава «Ростеха» Сергей Чемезов в апреле говорил, что стоимость МС-21 для российских авиакомпаний будет ниже рыночной, а государство выделит перевозчикам субсидии на их закупку.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Артём Кореняко Артём Кореняко, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Скуратов Уральские авиалинии ОАК МС-21 Авиализинг
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