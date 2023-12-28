Правительство Аргентины предложило приватизировать 41 госкомпанию

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Новое правительство Аргентины внесло в парламент законопроект, предусматривающий приватизацию 41 госкомпании, в том числе нефтегазовой YPF и банка Banco Nación. Об этом сообщает Clarin.

Также в список попали:

авиакомпания Aerolineas Argentinas;

обеспечивающая водоснабжение компания Aysa;

оператор спутниковой связи ARSAT;

железнодорожная компания Ferrocarriles Argentinos;

оператор почтовых услуг Correo Argentino;

государственные СМИ, в том числе Radio y Televisión Argentina и информагентство Télam, а также другие компании.

Авторы законопроекта считают, что приватизация необходима, так как государство должно сконцентрироваться на своих «основных функциях». Среди других целей приватизации правительство называет «обеспечение большей конкуренции и экономической эффективности, сокращение налоговой нагрузки, улучшение качества предоставляемых услуг, стимулирование частных инвестиций и повышение профессионального уровня управления компаниями».

По данным аргентинского Минфина, большинство приватизируемых компаний с января по сентябрь были убыточными. Кроме того, многие из них уже являются публичными обществами с ограниченной ответственностью, что облегчает процесс приватизации, отмечает El Tribuno.

В конце ноября победу на президентских выборах в Аргентине одержал Хавьер Милей. После прихода к власти он анонсировал «шоковые» реформы. Глава государства предупредил, что страну ожидает стагфляция (явление, сочетающее в себе три фактора: слабый экономический рост или его отсутствие, высокую инфляцию и безработицу), но это будет «последняя горькая чаша», которая послужит началу восстановления Аргентины.

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В частности, Милей предложил декрет о необходимости и срочности (el decreto de necesidad y urgencia, DNU), который включает в себя более 300 экономических реформ. Среди них — отмена правил, препятствующих приватизации государственных компаний. Против этого документа выступили тысячи аргентинцев, в стране начались массовые протесты.