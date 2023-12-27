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Политика ,  
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В Аргентине начались протесты против «неконституционных» реформ Милея

В Буэнос-Айресе начались протесты против реформ нового президента Аргентины
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Тысячи жителей Аргентины проводят акции протеста в центре Буэнос-Айреса, выступая против плана реформ, предложенного новым президентом Хавьером Милеем, сообщают издания El Pais и CNN Español.

Среди протестующих есть члены профсоюзных объединений, например Всеобщей конфедерации труда и Центральной конфедерации трудящихся Аргентины, а также социальных, политических и правозащитных организаций.

Участники митингов вышли на улицы с плакатами, где было написано «Без прав нет демократии» и «Родина и трудящиеся не продаются», отмечает El Pais.

Протестующие выступают против предложенного новым президентом декрета о необходимости и срочности (el decreto de necesidad y urgencia, DNU). Он включает в себя более 300 реформ, среди которых — отмена правил, препятствующих приватизации публичных компаний; новые правила регулирования в сфере аренды недвижимости, туристических услуг и услуг спутниковой связи; запреты на экспортные ограничения и т.д.

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Политика
Хавьер Милей

Члены Всеобщей конфедерации труда Аргентины считают реформы Милея «неконституционными», передает CNN Español. В их заявлении говорится, что DNU «хочет подорвать конституционный порядок, пытаясь законодательно присвоить себе всю полноту государственной власти».

Сам Милей предлагает провести референдум, если парламент откажется поддержать план реформ. La Nacion пишет, что, согласно закону, референдум, назначаемый исполнительной властью, не имеет обязательной юридической силы.

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На инаугурации новый президент говорил, что реформы по восстановлению страны будут «шоковыми». Милей предупредил, что страну ожидает стагфляция (явление, сочетающее в себе три фактора: слабый экономический рост или его отсутствие, высокую инфляцию и безработицу), но это будет «последняя горькая чаша», которая послужит началу восстановления Аргентины.

Протесты в Аргентине после избрания нового президента проходят не впервые. Так, 20 декабря на демонстрацию в центре Буэнос-Айреса против правительства Милея вышли тысячи людей. Изначально это должна была быть акция в память о жертвах в ходе протестов 2001 года, однако после того как Милей объявил об экономических реформах, участники акции решили выступить против правительства нового главы государства.

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Теги
Аргентина протесты Буэнос-Айрес реформы Хавьер Милей
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