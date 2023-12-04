Новый президент Аргентины представит программу «шоковых» реформ

Хавьера Милея, «мини-Трампа» и «экономиста с бензопилой», избрали президентом в ноябре. К своей инаугурации он может представить пакет реформ, куда войдут сокращение числа министерств, упрощение налоговой системы и приватизация

Хавьер Милей (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Победивший на президентских выборах в Аргентине в ноябре Хавьер Милей представит пакет «шоковых» реформ, сообщает Bloomberg со ссылкой на публикацию в аргентинской газете La Nacion.

Источники la Nacion в коалиции «Свобода наступает», от которой баллотировался Милей, сообщили, что документ будет представлять собой «новый общественный договор». По данным издания, он будет включать не только стандартный «министерский закон», который определяет структуру правительства при новой администрации, но и другие меры политического и экономического характера.

Среди них названы:

сокращение числа министерств с нынешних 18 до восьми-девяти, а также ликвидация под-структур внутри них;

дерегуляция экономического законодательства, в том числе в горнодобывающей и нефтяной сферах (это необходимо для стимулирования инвестиций, сказал источник La Nacion);

упрощение налоговой системы;

изменения в трудовой сфере (например, сокращение системы штрафов для работодателей и замена компенсаций фондом по безработице);

приватизация государственных компаний или передача их акций сотрудникам;

«политическая реформа», которая затронет финансирование партий и предварительные выборы.

Оппозиционер Милей победил во втором туре президентских выборов. Он набрал 56%, его соперник, кандидат от правящей на тот момент коалиции и министр экономики Серхио Масса — 44%. Милей вступит в должность президента 10 декабря.

Политик характеризует себя как «анархо-капиталиста» и в ходе предвыборной кампании озвучивал радикальные решения по оздоровлению аргентинской экономики, которая оказалась на пороге уже шестой за десятилетие рецессии и страдает от инфляции в 143%. В частности, он предлагал ликвидировать ЦБ страны и отказаться от национальной валюты, песо, заменив ее на американский доллар.

Во внешней политике, говорил Милей, будущими союзниками Аргентины должны быть США и Израиль, с Китаем и Бразилией он собирался порвать. Кроме того, новый президент допускал отзыв заявки страны в БРИКС, но телеканал TN со ссылкой на источники сообщал, что такая возможность еще рассматривается.

За радикальность взглядов политик получил прозвища «мини-Трамп» и «экономист с бензопилой».