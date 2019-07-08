Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в 2020 году

Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в 2020 году

Президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято в целях сохранения исторической памяти, отмечается в указе.

Путин также поручил правительству в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий, посвященных этому году. Органам исполнительной власти в регионах рекомендовано провести необходимые мероприятия в рамках празднования года памяти и славы.

Организацию мероприятий Путин возложил на комитет «Победа». Координировать его работу, согласно указу, будет глава администрации президента Антон Вайно.