Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в 2020 году

Президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Решение принято в целях сохранения исторической памяти, отмечается в указе.
Путин также поручил правительству в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий, посвященных этому году. Органам исполнительной власти в регионах рекомендовано провести необходимые мероприятия в рамках празднования года памяти и славы.
Организацию мероприятий Путин возложил на комитет «Победа». Координировать его работу, согласно указу, будет глава администрации президента Антон Вайно.