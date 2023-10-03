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Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму

Житель Камчатки лишился российского паспорта за призывы к убийству россиян

В Камчатке мужчину, бывшего гражданина Украины, лишили полученного российского гражданства за экстремистские высказывания в соцсетях, сообщило УФСБ по региону агентству «Камчатка-Информ».

С июня 2020 года по февраль 2022-го мужчина неоднократно призывал к насильственным действиям над россиянами, в частности, к расстрелу и сожжению, в социальной сети «ВКонтакте». Он получил российское гражданство в марте 2014 года, отказавшись от украинского.

1-й Восточный окружной военный суд (находится в Хабаровске) признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные оправдание и пропаганда терроризма в интернете) и ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете), передает «Камчатка-Информ».

В апреле Госдума одобрила поправки к закону «О гражданстве России» о прекращении приобретенного гражданства за дискредитацию армии, призывы к экстремизму, дезертирство и посягательство на жизнь государственного деятеля. Также российского паспорта могут лишить граждан, совершивших теракт и тяжкие преступления против государства.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации», в частности, за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Теги
Камчатка Украина российское гражданство лишение гражданства экстремизм
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