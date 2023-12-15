Суд лишил гражданства России двоих мужчин, не вставших на воинский учет

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Центральный суд Челябинска лишил приобретенного гражданства России двоих мужчин за уклонение от воинского учета. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Российского гражданства лишили мужчин в возрасте 21 и 24 лет, которые ранее были гражданами «ближнего зарубежья», не вставших на воинский учет. По данным МВД, при подаче заявления на получение российского паспорта они предоставили ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность.

Исходя из этого Центральный суд Челябинска принял решение о прекращение в их отношении российского гражданства. Они подали апелляционную жалобу, но Челябинский областной суд оставил решение без изменений.

Накануне московское управление Следственного комитета попросило МВД лишить приобретенного российского гражданства семерых осужденных за различные преступления, в том числе за уклонение от военной службы (ст. 328 УК). За день до этого, 13 декабря, МВД сообщило о лишении приобретенного российского гражданства двоих «приезжих», которых судили по статье о незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК).

В России с апреля действует закон о лишении приобретенного гражданства за преступления, совершенные по 64 статьям УК России. В перечень преступлений вошли статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества.