RTL: Депардье назвал смелым решение коллег поддержать его и поблагодарил их

Депардье поблагодарил коллег, поддержавших его после обвинений в насилии

Жерар Депардье (Фото: Thierry Roge / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Обвиненный в сексуальном насилии актер Жерар Депардье поблагодарил коллег, которые выступили в его защиту, сообщает RTL.

«Я думаю, что это очень смело со стороны подписавшихся», — сказал актер радиостанции. По словам Депардье, он не просил никого из них о помощи, но «рад, что письмо опубликовано».

Накануне, 25 декабря, Le Figaro опубликовало обращение, авторы которого называют Депардье величайшим актером и призывают позволить ему играть дальше. Письмо подписали 50 человек, в том числе актер Пьер Ришар, а также модель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни.

Весной 2023 года стало известно, что 13 женщин обвинили Депардье в сексуальных домогательствах. В октябре актер отверг обвинения в насилии, подчеркнув, что он «не насильник и не хищник».

В конце ноября 2023 года на телеканале France 2 вышел фильм, в котором четыре женщины обвинили актера в сексуальном насилии. Le Monde отметил, что в фильме отражена позиция и тех, кто защищает Депардье — его брата Алана, друзей и бывшую жену Элизабет. После эфира государственная телекомпания France Télévisions решила прекратить показ фильмов с участием Жерара Депардье.

В середине декабря актер отказался от высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Французский президент Эмманюэль Макрон призвал соблюдать презумпцию невиновности и отметил, что орден был выдан не для того, чтобы «читать морали». Президент заявил, что нельзя отбирать награду «из-за одного лишь телерепортажа».