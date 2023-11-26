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Политика ,  
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TN узнал о рассмотрении новыми властями Аргентины вступления в БРИКС

TN: новые власти Аргентины рассматривают возможность вступления в БРИКС
Команда нового президента Аргентины рассматривает возможность присоединения к БРИКС, несмотря на ранее заявленный план отказаться от заявки, сообщает TN. В случае вступления Аргентина планирует быть не очень активным членом БРИКС
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

Команда нового президента Аргентины Хавьера Милея рассматривает возможность присоединения страны к БРИКС, сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в партии Милея La Liberty Advances.

По данным телеканала, международный блок команды Милея во главе с старшим советником Милея, кандидатом на пост главы МИДа Дианой Мондино «серьезно рассматривают» идею членства в БРИКС, хотя и с участием «очень низкой интенсивности».

Источники TN в дипломатических и академических учреждениях, с которыми советуются новые власти Аргентины по этому вопросу, заявили, что членство в БРИКС представляет для Буэнос-Айреса «больше возможностей, чем рисков».

В частности, отмечает телеканал, работа по координации между различными секторами каждой из стран-членов организации дает возможность общаться с официальными лицами и представителями этих государств, например, с Китаем.

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Политика
Хавьер Милей

Заявку на вступление в БРИКС от имени Аргентины подало летом правительство страны. В августе посольство России «сердечно поздравило» Аргентину с одобрением заявки и отметило «твердую поддержку» Москвой интеграции южноамериканского государства в организацию. После того как стало известно о победе Милея, российский посол Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что курс предыдущих властей будет продолжен, в том числе в вопросе БРИКС.

Милей ранее не раз выступал против присоединения Аргентины к БРИКС и говорил о нежелании вести дела с «коммунистическими» правительствами Китая и Бразилии, выражая в то же время большую заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем. В то же время новый президент обещал не мешать бизнесу вести дела со странами БРИКС.

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Мондино говорила, что Аргентина не воспользуется приглашением присоединиться к организации с 1 января. По ее словам, выгода Аргентины от присоединения к БРИКС пока не понятна. Но если впоследствии вступление в организацию будет сулить плюсы, «мы проанализируем это», добавила Мондино.

Позже она заверила, что Аргентина не собирается разрывать отношения с Бразилией, Китаем или Россией.

Милей также предлагал отказаться от национальной валюты и перевести экономику страны на американский доллар. Однако, как пишет Financial Times, после своего избрания президент пересмотрел свою позицию по некоторым экономическим вопросам и теперь может отказаться от этой идеи.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Аргентина Хавьер Милей БРИКС

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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